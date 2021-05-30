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Сафиуллин обыграл Табернера в первом раунде Roland Garros и вышел на Зверева

22:44
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Российский теннисист Роман Сафуиллин победил испанца Карлоса Табернера (7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2) в матче первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 48 минут. Следующим соперником россиянина станет немец Александр Зверев.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Карлос Табернер (Испания, Q) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2

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