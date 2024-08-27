Сафиуллин победил Форбса и сыграет с Арнальди во втором круге US Open
Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл американца Мэттью Форбса в первом круге US Open — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 30 минут.
Сафиуллин сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Форбса 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.
Во втором круге россиянин сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2
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