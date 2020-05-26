Сафина и Дементьева попали в число лучших теннисисток по версии ESPN, который не выигрывали турниры «Большого шлема»

Известный американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP и WTA, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. У женщин в этот список вошли Елена Дементьева и Динара Сафина.

— Дементьева была одной из представительниц талантливого российского поколения, к которому также можно отнести бывшую первую ракетку мира Динару Сафину и победительницу Открытого чемпионата Франции Анастасию Мыскину.

Дементьева несколько раз была близка к финалу турнира «Большого шлема». Но пик ее карьеры пришелся на 2008 год, когда она выиграла золото Олимпиады в Пекине в изнуряющем противостоянии против Сафиной. А в некоторых странах, в том числе и в России, золото Олимпийских игр гораздо ценнее, чем какой-либо другой турнир.

— Динара Сафина вместе с братом, Маратом Сафиным, стали единственным братом и сестрой, которые занимали первые места в рейтинге WTA и ATP соответственно.

Карьера Динары развивалась медленнее, так что в топ-10 она впервые пробилась только в 2008 году. Тем не менее, она успела завоевать большое количество трофеев. И если бы не хроническая травма спины, из-за которой она была вынуждена завершить карьеру в 2011-м, могла бы претендовать на еще большее количество.