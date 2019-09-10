Сафин оценил себя в роли комментатора. Он считает, что не стоило ждать от него умных фраз

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал матч Даниила Медведева в финале US Open против Рафаэля Надаля. Он оценил свою работу в интервью РТ.

— Ожидали такого отклика от публики?

— Спасибо им за это. Разумеется, не ожидал. Только наутро все ни с того ни с сего начали писать — сначала не понимал даже, что происходит. Думаю, все хорошо относятся к здоровому стёбу. Были и недовольные, но это их проблема, на меня проецировать ничего не надо, потому что я не настоящий комментарист. Всё было сделано от души, с точки зрения болельщика. Надо понимать, что это спорт, — совсем иной подход, иное чувство юмора, поэтому не стоило ждать от меня каких-то умных фраз. Два молодых парня играют в теннис, тем более вечером. А я пытался объяснить простым, «балалаечным» языком вещи, которые вижу. Никакого замысла или подвоха, не стоит серьёзно анализировать сказанное мной. Рад, что это зашло.

— Пятичасовая трансляция — непростое испытание даже для опытных комментаторов. Тяжело было выдержать такой марафон в прямом эфире?

— В любом случае это был хороший опыт. Мне позвонили за три часа до эфира, поэтому на подготовку времени не было, и я говорил то, что вижу. Думаю, теннисные поклонники меня поняли. Раньше у нас в стране это был спорт №1. А теперь появилось новое поколение. Оно выросло не в СССР, у них иное понимание реальности, иной подход и иные взгляды. Поэтому происходит некоторое расслоение общества, возникает недопонимание. Если мы не попытаемся понять молодежь, ни к чему хорошему это не приведёт. Они в хорошем смысле делают что хотят, это адекватные талантливые люди, которые отстаивают свои взгляды. Поэтому необходимо найти с ними общий язык.

— И у вас это получилось, несмотря на напряжённый матч. Кстати, вы так эмоционально реагировали на ошибки Медведева, что невозможно не спросить: были моменты, когда не совсем уместные слова могли непроизвольно проскочить в эфир?

— Нет, я же адекватный человек. Сам общался со многими людьми — от президентов до дворников. Конечно, со стороны могло показаться, что я уже нахожусь «на флажке», но это не так. Возможно, некоторые фразы и резали уши. Но когда ты делаешь что-то от души, не надо красоваться и кому-то что-то доказывать. Уже достиг такого возраста, в котором плевать на общественное мнение.

— Сами получили наслаждение?

— Да, это было интересно, все-таки я смотрел матч не как комментатор, а как болельщик, который наблюдает за младшим товарищем. Хорошо общаюсь с Кареном Хачановым, Андреем Рублевым, и мне не будет обидно, если они завоюют больше титулов на турнирах Большого шлема, станут лучше нас. Более того — уверен, что так оно и будет. Конечно, хотелось как-то помочь, что-то подсказать, всё-таки я старше Даниила и вижу игру несколько глубже. Например, в тот момент, когда у него были шансы добить Надаля, но сказался опыт соперника.