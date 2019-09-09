Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин — о пятом сете финала US Open-2019 Даниил Медведев — Рафаэль Надаль (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 2:2, идет пятый сет).

— Рафаэля полностью покинула концентрация. Когда Даня начинает входить в корт, Надаль заканчивается. Он бежит на сетку уже от бессилия, пытается сбить Медведева, потому что понимает, что на задней линии ничего не наиграет. У него паника. Надаль не знает, что делать. Надо дожимать, он еле ходит, — сказал Сафин в эфире «Первого канала».