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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«С каждым матчем мы с Барти играем все лучше». Азаренко — о выходе в финал US Open в парном разряде

12:46
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, пробившаяся c второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти в финал US Open в парном разряде отметила, что совместные выступления даются им все лучше и лучше.

— В парном разряде у меня нет ни одного титула на турнирах «Большого шлема», — цитирует официальный сайт WTA Азаренко. — Это прекрасная возможность для меня. С каждым матчем мы играем все лучше.

Наш выход в финал турнира «Большого шлема» недооценивать нельзя, ведь все игроки мечтают об этом. Конечно, в приоритете — выступление в одиночном разряде. Но финал в паре — это нечто особенное. Чувствую, что мне повезло.

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