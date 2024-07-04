Рыбакина в трех сетах победила Зигемунд на Уимблдоне
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла немку Лауру Зигемунд во втором круге Уимблдона-2024 — 6:3, 3:6, 6:3.
Встреча длилась 2 часа 14 минут. 4-я ракетка мира Рыбакина 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету занимающей 72-е место в мировом рейтинге Зигемунд 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
В третьем круге Рыбакина сыграет против победительницы матча Каролина Возняцки (Дания, WC) — Лейла Фернандес (Канада, 30).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 3:6, 6:3
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