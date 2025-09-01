Рыбакина уступила Вондроушовой в 1/8 финала US Open
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 1/8 финала US Open уступила чешке Маркете Вондроушовой со счетом 4:6, 7:5, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. На счету 26-летней Рыбакиной 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Вондроушова встретится с белоруской Ариной Соболенко.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Маркета Вондроушова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — 6:4, 5:7, 6:2
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