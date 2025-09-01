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Рыбакина уступила Вондроушовой в 1/8 финала US Open

Сергей Разин
корреспондент

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 1/8 финала US Open уступила чешке Маркете Вондроушовой со счетом 4:6, 7:5, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. На счету 26-летней Рыбакиной 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Вондроушова встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — 6:4, 5:7, 6:2

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US Open
Елена Рыбакина
Маркета Вондроушова
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