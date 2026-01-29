Рыбакина вернется в топ-3 рейтинга WTA после выхода в финал Australian Open-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднимется на третью строчку мирового рейтинга WTA после выхода в финал Australian Open-2026.

В полуфинале она обыграла американку Джессику Пегулу (6:3, 7:6 (9:7).

Рыбакина начала турнир с пятой позиции. По итогам Australian Open она обойдет американок Аманду Анисимову и Кори Гауфф. Третья строчка — лучшая рейтинговая позиция в карьере для 26-летней теннисистки и она сохранится независимо от результата финального матча.

В финале Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.