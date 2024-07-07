Рыбакина рассказала о настрое на победу на Уимблдоне

Четвертая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, что старается забыть победу на Уимблдоне-2022. Она отметила, что победа придала ей уверенности, но нужно сконцентрироваться на том, что происходит сейчас.

«Уже прошло несколько лет. Мне нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Как всегда, матчи очень сложные... готовимся к каждому сопернику», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В третьем круге Уимблдона-2024 Рыбакина обыграла датчанку Каролину Возняцки (6:0, 6:1). В 1/8 финала теннисистка сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской.