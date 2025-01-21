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Сегодня, 09:58

Рыбакина прекратила сотрудничество с Иванишевичем после вылета с Australian Open

Алина Савинова
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Хорватский тренер Горан Иванишевич сообщил, что больше не работает с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

53-летний специалист вошел в команду спортсменки в декабре.

«После пробного периода, который завершился по итогам Australian Open, я желаю Елене и ее команде удачи в дальнейшем», — написал Иванишевич в своих соцсетях.

Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2025. В четвертом круге она уступила американке Мэдисон Кис (3:6, 6:1, 3:6). На данный момент 25-летняя теннисистка занимает 7-е место в рейтинге WTA.

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
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