Рыбакина — о предстоящем матче с Соболенко на Australian Open: «Хочу получить удовольствие от финала — это точно»

Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от встречи с белоруской Ариной Соболенко в финале Australian Open-2026.

В полуфинале Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу (6:3, 7:6 (9:7).

— В финале 2023 года ты уже играла против Арины и теперь снова встретишься с ней.

— Да, это был отличный матч, настоящая борьба. Думаю, в конце она сыграла немного лучше. Она абсолютно заслуженно выиграла тот матч. Хочу получить удовольствие от финала — это точно. Надеюсь, что буду подавать лучше, чем сегодня, и это мне поможет. Я очень рада, что сыграю в этом финале», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Спортсменки вновь сыграют в решающем матче на том же турнире спустя три года. В 2023 году сильнее оказалась Соболенко (4:6, 6:3, 6:4).