Рыбакина: «Я просто хочу быть счастливой на корте»

Представительница Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос о том, близка ли она в данный момент к возвращению к своей лучшей форме.

Во вторник, 2 июля, Рыбакина победила румынку Елену-Габриэлу Русе в первом круге Уимблдона-2024, отдав сопернице только 4 гейма (6:3, 6:1).

«Надеюсь, матч за матчем. Я просто держу все эмоции внутри, как вы знаете. Иногда это непросто. Ждем следующего матча. Я просто хочу быть счастливой на корте. Это моя цель на данный момент. Уимблдон — действительно особенное место. Всегда приятно вернуться сюда», — приводит Sportskeeda слова Рыбакиной.

Во втором круге Уимблдонского турнира казахстанская теннисистка сыграет против Лауры Зигемунд из Германии.

Турнир «Большого шлема» проходит с 1 по 14 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).