Рыбакина победила Серену Уильямс и в пятом круге Roland Garros сыграет с Павлюченковой
6 июня 2021, 20:20
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Серену Уильямс (6:3, 7:5) в четвертом круге турнира Roland Garros.
В следующем круг Рыбакина встретится с россиянкой Анастасией Павлючненковой, которая ранее обыграла Викторию Азаренко (5:7, 6:3, 6:2).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — Серена Уильямс (США, 7) — 6:3, 7:5
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