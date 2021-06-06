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Рыбакина победила Серену Уильямс и в пятом круге Roland Garros сыграет с Павлюченковой

6 июня 2021, 20:20
Елена Рыбакина. Фото wtatennis.com
Елена Рыбакина. Фото wtatennis.com
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Серену Уильямс (6:3, 7:5) в четвертом круге турнира Roland Garros.

В следующем круг Рыбакина встретится с россиянкой Анастасией Павлючненковой, которая ранее обыграла Викторию Азаренко (5:7, 6:3, 6:2).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — Серена Уильямс (США, 7) — 6:3, 7:5

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