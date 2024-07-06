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Сегодня, 22:13

Рыбакина отдала один гейм Возняцки и сыграет с Калинской на Уимблдоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла датчанку Каролин Возняцки в третьем круге Уимблдона — 6:0, 6:1.

Игра продолжалась 58 минут.

Рыбакина сделала 9 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Возняцки ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и и одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге Рыбакина сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:0, 6:1

Теннис
Уимблдон
Елена Рыбакина
Каролин Возняцки
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