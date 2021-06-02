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Рыбакина победила Хибино во втором раунде Roland Garros и сыграет с Весниной

21:56
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила японку Нао Хибино (6:3, 6:1) в матче второго раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и четыре минуты. Следующей соперницей Рыбакиной станет россиянка Елена Веснина.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — Нао Хибино (Япония) — 6:3, 6:1

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