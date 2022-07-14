Рыбакина обратилась к своей команде после победы на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к своей команде после победы на Уимблдоне.

«Чемпионка Уимблдона... Это было бы невозможно без моей команды, поэтому я хочу поблагодарить Стефано Вукова, Дарио Новака и Стефана Дуэлля за работу и поддержку. Спасибо всем, кто помогал мне и делился опытом с самого начала моего пути. Вы все — часть великого достижения.

Стефано, спасибо, что каждый день заставляешь меня становиться лучше и веришь в меня», — написала у себя в соцсетях Рыбакина.

23-летняя Рыбакина стала победителем Уимблдона в субботу, 9 июля. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса (3:6, 6:2, 6:2).

Рыбакина — уроженка Москвы. Изначально теннисистка выступала за Россию, в 2018 году она сменила спортивное гражданство и стала представлять Казахстан.