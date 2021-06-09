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Рыбакина назвала причину поражения от Павлюченковой в 1/4 финала Roland Garros

08:31
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение от россиянки Анастасии Павлюченковой (7:6 (7:2), 2:6, 7:9) в 1/4 финала Roland Garros.

«Сегодня я совсем плохо подавала. Мое главное оружие не работало. Из-за того, что я много об этом думала, совершенно забыла о тактике на игру. В конце мы упорно боролись, в решающем третьем сете, в последних нескольких геймах. Настя тоже играла очень хорошо.

Я провела очень хороший турнир, потому что поставила цель выйти во вторую неделю и сделала это», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

В полуфинале Павлюченкова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/news/2168076/pavlyuchenkova-overcomes-rybakina-for-first-grand-slam-semifinal-at-french-open

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