Рыбакина назвала причину поражения от Павлюченковой в 1/4 финала Roland Garros

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение от россиянки Анастасии Павлюченковой (7:6 (7:2), 2:6, 7:9) в 1/4 финала Roland Garros.

«Сегодня я совсем плохо подавала. Мое главное оружие не работало. Из-за того, что я много об этом думала, совершенно забыла о тактике на игру. В конце мы упорно боролись, в решающем третьем сете, в последних нескольких геймах. Настя тоже играла очень хорошо.

Я провела очень хороший турнир, потому что поставила цель выйти во вторую неделю и сделала это», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

В полуфинале Павлюченкова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.