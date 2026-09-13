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Рыбакина: «Играть против Соболенко так тяжело. Она доводит до предела»

Рыбакина: «Играть против Соболенко так тяжело. Она доводит до предела»

Павел Лопатко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы на Открытом чемпионате США-2026. В финале она победила белоруску Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2).

«Честно говоря, сейчас трудно подобрать слова. Играть против Арины так тяжело; она доводит до предела. Я умирала на корте против нее. Я просто пыталась достать все возможные мячи. Поздравляю ее с достижениями и ее команду; они делают потрясающую работу. Сейчас я не могу найти слов.

Я хочу сказать спасибо таким прекрасным зрителям за потрясающую атмосферу. Честно говоря, я приезжаю сюда последние десять лет, и это никогда не было успешно. Ничего близкого к этому. Это просто невероятно. Я влюбляюсь в Нью-Йорк всё больше и больше, и это удивительные воспоминания для меня», — сказала 27-летняя спортсменка на корте.

Рыбакина завоевала свой 3-й титул в турнирах «Большого шлема». В 2026 году она победила на Открытом чемпионате Австралии, а в 2022 году — на Уимблдоне.

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US Open
Елена Рыбакина
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