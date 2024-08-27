Рыбакина вышла во второй круг US Open
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла австралийку Дестани Айяву в первом круге US Open — 6:1, 7:6 (7:1).
Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
В следующем круге Рыбакина встретится с Джессикой Понше (Франция, Q).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Дестани Айява (Австралия, Q) — 6:1, 7:6 (7:1)
Источник: Сетка US Open
Новости