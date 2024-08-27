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27 августа, 23:59

Рыбакина вышла во второй круг US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла австралийку Дестани Айяву в первом круге US Open — 6:1, 7:6 (7:1).

Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующем круге Рыбакина встретится с Джессикой Понше (Франция, Q).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Дестани Айява (Австралия, Q) — 6:1, 7:6 (7:1)

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Елена Рыбакина
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