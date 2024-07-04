Руусувуори выбил Циципаса с Уимблдонского турнира

Представитель Финляндии Эмиль Руусувуори победил грека Стефаноса Циципаса в матче второго круга Уимблдона-2024.

Встреча длилась 2 часа 50 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (12:10), 3:6, 6:3 в пользу финна.

В следующем раунде Руусувуори сыграет против француза Джованни Мпетши Перрикара, который в качестве лаки-лузера попал в основную сетку турнира.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:6 (8:6), 7:6 (12:10), 3:6, 6:3