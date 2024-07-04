Руусувуори выбил Циципаса с Уимблдонского турнира
Представитель Финляндии Эмиль Руусувуори победил грека Стефаноса Циципаса в матче второго круга Уимблдона-2024.
Встреча длилась 2 часа 50 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (12:10), 3:6, 6:3 в пользу финна.
В следующем раунде Руусувуори сыграет против француза Джованни Мпетши Перрикара, который в качестве лаки-лузера попал в основную сетку турнира.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:6 (8:6), 7:6 (12:10), 3:6, 6:3
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