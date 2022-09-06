Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

6 сентября, 21:54

Рууд вышел в полуфинал US Open-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Каспер Рууд.
Фото Global Look Press

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале US Open-2022.

Матч продолжался 2 часа 36 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).

7-я ракета мира Рууд не сделал ни одного эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 14-й ракетки мира Берреттини — 13 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из девяти.

Рууд впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, а еще он сохранил шансы на звание первой ракетки мира по итогам турнира.

В полуфинале турнира норвежец сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 27).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 13) — 6:1, 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
US Open
Каспер Рууд
Маттео Берреттини
4
30
Читайте также
Жена Рыбуса выложила фото в пикантной сетчатой накидке
Тормоза: почему ломаются и как надо облуживать
Материалы сюжета: US Open 2022: вылет Медведева и прощание Серены в Нью-Йорке
Жабер пробилась в полуфинал US Open
US Open, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Хачанов — Кирьос, Рублев — Тиафо, Плишкова — Соболенко и другие
Даниил Медведев опустится на четвертое место в рейтинге ATP после завершения US Open
Рууд - о победе над Берреттини: «Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо»
Плишкова о выходе в четвертьфинал US Open: «Теперь сезон будет менее катастрофическим»
Кафельников считает, что у Рублева больше шансов выйти в финал US Open, чем у Хачанова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плишкова о выходе в четвертьфинал US Open: «Теперь сезон будет менее катастрофическим»

Рууд - о победе над Берреттини: «Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости