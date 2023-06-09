Рууд в трех сетах обыграл Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд в полуфинале «Ролан Гаррос» обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. На счету 24-летнего норвежца 5 эйсов и одна ошибка на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 10. У 26-летнего немца 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 9.

В финале четвертая ракетка мира встретится с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 5:7, 6:1, 6:1).