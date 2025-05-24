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Руне — о Джоковиче: «Новак был очень добр ко мне на протяжении всей карьеры»

Сергей Ярошенко

Датский теннисист Хольгер Руне рассказал об общении с Новаком Джоковичем.

«Новак был очень-очень добр ко мне на протяжении всей моей карьеры. Он давал мне советы и прочее. Я очень ценю это. Он, безусловно, один из лучших в истории тенниса», — сказал теннисист на пресс-конференции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Руне встретится с испанцем Роберто Баутистой, а Джокович сыграет против американца Маккензи Макдональда.

Лого &laquo;Ролан Гаррос&raquo; на&nbsp;сетке.«Ролан Гаррос» 2025: основная информация о турнире «Большого шлема»

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Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
Хольгер Руне
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