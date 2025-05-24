Руне — о Джоковиче: «Новак был очень добр ко мне на протяжении всей карьеры»

Датский теннисист Хольгер Руне рассказал об общении с Новаком Джоковичем.

«Новак был очень-очень добр ко мне на протяжении всей моей карьеры. Он давал мне советы и прочее. Я очень ценю это. Он, безусловно, один из лучших в истории тенниса», — сказал теннисист на пресс-конференции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Руне встретится с испанцем Роберто Баутистой, а Джокович сыграет против американца Маккензи Макдональда.