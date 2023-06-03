Руне в трех сетах обыграл Оливьери в третьем круге «Ролан Гаррос»
Датский теннисист Хольгер Руне обыграл аргентинца Дженаро Альберто Оливьери в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:1, 6:3.
Спортсмены провели на корте 1 час 58 минут.
В четвертом круге 20-летний Руне сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Тэйлор Фритц (США, 9).
В другом матче бразилец Тиагу Сейбот Уайлд, который в первом круге обыграл Даниила Медведева, проиграл японцу Йосихито Нисиока (6:3, 6:7 (8:10), 6:2, 4:6, 0:6).
В четвертом раунде Нисиока встретится победителем матча Борна Чорич (Хорватия, 15) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Хольгер Руне (Дания, 6) — Дженаро Альберто Оливьери (Аргентина, Q) — 6:4, 6:1, 6:3
Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — 3:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:0