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Сегодня, 20:30

Руне сыграет в третьем круге Уимблдонского турнира

Алина Савинова
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Представитель Дании Хольгер Руне победил бразильца Тиагу Сейбота Уайлда во втором круге Уимблдона-2024.

Встреча между спортсменами длилась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 6:2 в пользу 15-й ракетки мира.

В третьем круге Руне сыграет против победителя пары Кантен Алис (Франция, Q) — Карен Хачанов (Россия, 21).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 15) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 3:6, 6:3, 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Хольгер Руне
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