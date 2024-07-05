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Руне считает Хачанова сильным соперником в АТР-туре

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от матча с французом Кантеном Алисом в третьем круге Уимблдона.

В четверг, 4 июля, Алис победил россиянина Карена Хачанова во втором раунде со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

«Он должен быть уверен в себе, потому что прошел Хачанова, а Карен — сильный соперник. Я немного знаю Алиса, мы пару раз тренировались. У него отличная подача, отличный форхенд, он в целом здорово играет на траве. Мне нужно немного изучить его статистику, посмотреть видео и подготовиться, как я обычно и делаю», — сказал Руне на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). Российские и белорусские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для участия в турнире.

Теннис
Уимблдон
Карен Хачанов
Хольгер Руне
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