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Сегодня, 16:52

Руне в пяти сетах победил Кецмановича на Australian Open и вышел на Синнера

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Датчанин Хольгер Руне в матче третьего круга Australian Open в пяти сетах победил серба Миомира Кецмановича — 6:7 (5:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 30 минут.

В следующем раунде Руне сыграет против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Хольгер Руне (Дания, 13) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:7 (5:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Australian Open
Хольгер Руне
Янник Синнер
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