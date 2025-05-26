Руне вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Датчанин Хольгер Руне пробился во второй круг «Ролан Гаррос».
10-я ракетка мира в первом круге победил испанца Роберто Баутиста Агута (Испания) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:2. Матч длился 3 часа 18 минут.
Соперником Руне станет Эдуардо Нава (США, WC).
Канадец Габриэль Диалло выбил 18-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Черундоло — 7:5, 6:3, 6:4. Диалло сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Хольгер Руне (Дания, 10) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:2
Габриэль Диалло (Канада) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — 7:5, 6:3, 6:4
Источник: Сетка Ролан Гаррос
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