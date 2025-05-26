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26 мая 2025, 18:45

Руне вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Хольгер Руне.
Фото AFP

Датчанин Хольгер Руне пробился во второй круг «Ролан Гаррос».

10-я ракетка мира в первом круге победил испанца Роберто Баутиста Агута (Испания) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:2. Матч длился 3 часа 18 минут.

Соперником Руне станет Эдуардо Нава (США, WC).

Канадец Габриэль Диалло выбил 18-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Черундоло — 7:5, 6:3, 6:4. Диалло сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 10) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:2

Габриэль Диалло (Канада) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — 7:5, 6:3, 6:4

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Ролан Гаррос
Хольгер Руне
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