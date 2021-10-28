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Рублев: «Есть вариант не вакцинироваться перед Australian Open, но мне он не подходит. Придется делать вакцину»

09:58
Андрей Рублев. Фото Getty Images
Андрей Рублев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что собирается вакцинироваться от коронавируса перед Australian Open.

«Насколько я понимаю, в Австралии нет такого, что они прямо заставляют. Они дают выбор: если у тебя есть вакцина, то ты можешь две недели быть в «пузыре» — отель, корты — и спокойно тренироваться. По истечении двух недель ты вообще живешь обычной жизнью. А если у тебя нет вакцины, то ты просто две недели сидишь в номере. Вариант не делать вакцину — он есть. Понятное дело, что игрокам такой вариант не подходит. Мне — точно. Может, кому-то и нормально. Поэтому придется делать вакцину», — приводит ТАСС слова Рублева.

Вчера, 27 октября, сообщалось, что власти австралийского штата Виктория запретят непривитым теннисистам въезд в Мельбурн. Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12775949

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное