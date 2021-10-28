Рублев: «Есть вариант не вакцинироваться перед Australian Open, но мне он не подходит. Придется делать вакцину»

Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что собирается вакцинироваться от коронавируса перед Australian Open.

«Насколько я понимаю, в Австралии нет такого, что они прямо заставляют. Они дают выбор: если у тебя есть вакцина, то ты можешь две недели быть в «пузыре» — отель, корты — и спокойно тренироваться. По истечении двух недель ты вообще живешь обычной жизнью. А если у тебя нет вакцины, то ты просто две недели сидишь в номере. Вариант не делать вакцину — он есть. Понятное дело, что игрокам такой вариант не подходит. Мне — точно. Может, кому-то и нормально. Поэтому придется делать вакцину», — приводит ТАСС слова Рублева.

Вчера, 27 октября, сообщалось, что власти австралийского штата Виктория запретят непривитым теннисистам въезд в Мельбурн. Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.