Рублев вышел во второй круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге US Open обыграл Артура Казо из Франции со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. На счету россиянина 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Рублев встретится с победителем матча Таро Дэниел (Япония) — Гаэль Монфис (Франция).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 8) — Артур Казо (Франция, LL) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1
Джон Изнер (США, WC) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:1)
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