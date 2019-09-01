Рублев вышел в четвертый круг US Open

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в матче третьего круга US Open. В трех сетах он переиграл австралийца Ника Кирьоса.

Следующим соперником российского теннисиста будет итальянец Маттео Берреттини, выигравший у Алексея Попырина из Австралии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3

Маттео Берреттини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:4, 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2)

Диего Шварцман (Аргентина) — Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 6:1, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3

Марин Чилич (Хорватия, 22) — Джон Изнер (США, 14) — 7:5, 3:6, 7:6, 6:4

Александр Зверев (Германия, 6) — Альяж Бедене (Словения) — 6:7, 7:6, 6:3, 7:6