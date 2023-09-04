Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл британца Джека Дрейпера в четвертом круге US Open — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 46 минут.

Рублев сделал 14 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Дрейпера 18 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 8) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4