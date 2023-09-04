Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

4 сентября, 23:30

Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл британца Джека Дрейпера в четвертом круге US Open — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 46 минут.

Рублев сделал 14 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Дрейпера 18 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 8) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Андрей Рублев
2
31
Читайте также
КХЛ внесла изменения в регламент после дисквалификации вратаря ЦСКА Федотова
Кузяев забил за «Гавр» в чемпионате Франции и получил прозвище «Царь»
Handelsblatt узнала о гибели солдат ВСУ на минах времен Второй мировой войны
Хакеры взломали сайты минобороны и сейма Латвии
Членов китайской ОПГ осудили в Петербурге за обман туристов из КНР
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Матчи Медведева, Рублева и Касаткиной: онлайн-трансляция четвертого круга US Open
Медведев и Рублев на US Open: расписание и результаты матчей в мужском разряде 4 сентября
Даниил Медведев — Алекс Де Минаур: прямая трансляция матча US Open (видео)
Касаткина — Соболенко на US Open: расписание и результаты матчей в женском разряде 4 сентября
Кис обыграла Пегулу в четвертом круге US Open
Андрей Рублев — Джек Дрэйпер: прямая трансляция матча US Open (видео)
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев и Рублев на US Open: расписание и результаты матчей в мужском разряде 4 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости