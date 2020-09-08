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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев вышел в 1/4 финала US Open

02:45
8 сентября. Андрей Рублев. Фото US Open
8 сентября. Андрей Рублев. Фото US Open

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в четвертом круге турнира «Большого шлема» US Open. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США) — Даниил Медведев (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/

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