Рублев вышел в 1/4 финала US Open

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в четвертом круге турнира «Большого шлема» US Open. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США) — Даниил Медведев (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3