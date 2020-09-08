Рублев вышел в 1/4 финала US Open
02:45
Россиянин Андрей Рублев одержал победу в четвертом круге турнира «Большого шлема» US Open. В трех сетах он переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
Следующим соперником Рублева будет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США) — Даниил Медведев (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Андрей Рублев (Россия) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3
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