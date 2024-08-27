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Сегодня, 03:58

Рублев во втором круге US Open сыграет с Риндеркнехом

Сергей Разин
корреспондент
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Французский теннисист Артур Риндеркнех в первом круге US Open обыграл американца Кристофера Юбенкса со счетом 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. На счету 29-летнего француза 21 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге 56-я ракетка мира встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Артур Риндеркнех (Франция) — Кристофер Юбенкс (США, WC) — 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 7:6 (10:8)

US Open
Андрей Рублев
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