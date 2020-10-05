Рублев видит плюс в долгом матче с Фучовичем

Россиянин Андрей Рублев видит плюс в долгом матче 4-го круга Roland Garros против Мартона Фучовича. Рублев победил соперника в четырех сетах за четыре часа, два сета заканчивались тай-брейками.

— В целом мы показали отличный уровень, — цитирует официальный сайт Roland Garros Рублева. — Было много длинных розыгрышей, отличных розыгрышей. Такие матчи действительно важны. В такие моменты понимаешь, зачем ты работаешь, почему каждый день отдаешь себя всего на тренировках. Этим матчи очень важны.

Рублев пропустил два предыдущих розыгрыша Открытого чемпионата Франции из-за травм.

— Если усвоить правильный урок, то можно стать морально сильнее, вне зависимости от того, что случилось: травма или что-то другое. Мне это помогает, но лично я предпочел бы не иметь травм.