Рублев в пяти сетах проиграл Тиафо в третьем круге US Open
09:15
Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге US Open уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 3 часа 40 минут. Россиянин сделал 24 эйса, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету американца 23 подачи навылет и 8 ошибок на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 14.
В 1/8 финала Тиафо встретится с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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