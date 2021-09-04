Рублев в пяти сетах проиграл Тиафо в третьем круге US Open

Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге US Open уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 40 минут. Россиянин сделал 24 эйса, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету американца 23 подачи навылет и 8 ошибок на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 14.

В 1/8 финала Тиафо встретится с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.