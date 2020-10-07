Рублев уступил Циципасу в 1/4 финала Roland Garros

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл россиянина Андрея Рублева (7:5, 6:2, 6:3) в четвертьфинале Roland Garros. Матч продолжался один час и 57 минут.

В полуфинале грек сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Пабло Карреньо Буста (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Андрей Рублев (Россия, 13) — 7:5, 6:2, 6:3