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Сегодня, 23:09

Рублев победил Уайлда в первом круге US Open

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США-2024.

В матче первого раунда 26-летний россиянин в трех сетах обыграл бразильца Тиаго Сейбота Уайлда — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. Встреча длилась 2 часа 19 минут.

Рублев 16 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Уайлда 6 эйсов, 8 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во время третьего сета российский теннисист получил предупреждение за использование нецензурной лексики.

Следующим соперником Рублева станет победитель встречи Кристофер Юбенкс (США, WC) — Артур Риндеркнех (Франция).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
Андрей Рублев
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