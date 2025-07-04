Рублев третий раз в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Адриана Маннарино (7:5, 6:2, 6:3) и вышел в четвертый круг Уимблдона-2025.

27-летний спортсмен третий раз в карьере дошел до этой стадии на турнире «Большого шлема» в Лондоне. Ранее он достигал 1/8 финала Уимблдона в 2021 и 2023 годах. В 2021-м Рублев в четвертом круге уступил венгру Мартону Фучовичу, а в 2023-м обыграл представителя Казахстана Александра Бублика, однако не смог пройти дальше четвертьфинала.

В 1/8 финала Уимблдона 2025 года Рублев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).