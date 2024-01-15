Рублев сыграет с Юбенксом во втором круге Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев встретится с американцем Кристофером Юбенксом во втором круге Australian Open.
В первом круге Юбенкс обыграл японца Таро Даниэля в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:3.
Победитель матча Андрей Рублев — Кристофер Юбенкс выйдет в третий круг турнира, в котором сыграет с победителем встречи Себастьян Корда (США) — Кантен Алис (Франция).
Рублев в первом круге Australian Open победил бразильца Тиагу Сейбота Уайлда (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6)).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Кристофер Юбенкс (США) — Таро Даниэль (Япония) — 6:4, 6:2, 6:3
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