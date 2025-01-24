Рублев сохранит место 10-й ракетки мира после вылета Шелтона с Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев сохранит свою позицию в топ-10 рейтинга АТР после поражения 20-й ракетки мира из США Бена Шелтона в полуфинале Australian Open-2025.

Шелтон в трех сетах уступил лидирующему в рейтинге АТР итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7 (2:7), 2:6, 2:6.

В случае победы и выхода в финал Australian Open американский теннисист вытеснил бы Рублева с 10-го места в топе АТР.

27-летний россиянин завершил свое выступление на турнире уступив 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке в матче первого круга Astralian Open со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).