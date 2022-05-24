Рублев с победы начал выступление на «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублев с победы начал выступления на «Ролан Гаррос». В первом круге он победил представителя Кореи Квон Сун Ву.

Россиянин одержал победу в четырех сетах — 6:7, 6:3, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа и 59 минут.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:7, 6:3, 6:2, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 4:6, 6:4, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, 32) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:2, 6:2, 6:1

Алекс Молчан (Словакия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3

Кристиан Гарин (Чили) — Томми Пол (США, 30) — 5:7, 6:1, 6:2, 6:3

Жоау Соуза (Португалия) — Цен Чуньсинь (Тайвань, Q) — 6:7 (5:7), 6:1, 4:6, 6:1, 6:4

Анри Лааксонен (Швейцария) — Педро Мартинес (Испания) — 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:1)

Илья Ивашко (Белоруссия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 7:5, 1:6, 7:5

Себастьян Корда (США, 27) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:1, 7:5, 7:6 (8:6)

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Уго Умбер (Франция) — 6:2, 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2