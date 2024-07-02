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Сегодня, 17:41

Рублев разбил себе колено после проигранной подачи в первом круге Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Рублев с разбитым коленом.

Российский теннисист Андрей Рублев несколько раз ударил себя ракеткой по колену после проигранной подачи в третьем сете матча с аргентинцем Франсиско Комесанья в первом круге Уимблдона-2024.

Рублев второй раз за сет проиграл свою подачу и счет стал 4:1 в пользу Комесанья. Андрей не смог сдержать эмоций и бил себя ракеткой по колену.

Счет в матче 6:4, 5:7, 4:1 в пользу аргентинца, который занимает 122-е место в рейтинге ATP. Игра была приостановлена из-за дождя.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
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