Рублев разбил себе колено после проигранной подачи в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев несколько раз ударил себя ракеткой по колену после проигранной подачи в третьем сете матча с аргентинцем Франсиско Комесанья в первом круге Уимблдона-2024.

Рублев второй раз за сет проиграл свою подачу и счет стал 4:1 в пользу Комесанья. Андрей не смог сдержать эмоций и бил себя ракеткой по колену.

Счет в матче 6:4, 5:7, 4:1 в пользу аргентинца, который занимает 122-е место в рейтинге ATP. Игра была приостановлена из-за дождя.