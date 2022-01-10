Рублев провел тренировку в Мельбурне перед стартом Australian Open
10:17
Российский теннисист Андрей Рублев провел тренировку перед стартом Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
«С возвращением, Андрей», — говорится в посте в Twitter.
Ранее Рублев из-за коронавируса не смог принять участие на ATP Cup. 6 января стало известно, что он сдал отрицательный тест и прилетел в Австралию.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.
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