Рублев провел тренировку в Мельбурне перед стартом Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев провел тренировку перед стартом Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«С возвращением, Андрей», — говорится в посте в Twitter.

Ранее Рублев из-за коронавируса не смог принять участие на ATP Cup. 6 января стало известно, что он сдал отрицательный тест и прилетел в Австралию.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.