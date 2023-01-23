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Рублев о выходе в четвертьфинал Australian Open: «Я наверняка запомню на всю свою жизнь»

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото ATP

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в 1/8 финала Australian Open над датчанином Хольгером Руне (6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

«Мне никогда в жизни не удавалось выигрывать подобные матчи. Это первый раз, когда я победил в подобной игре, учитывая то, что это еще произошло на совершенно особенном для меня турнире — Открытом чемпионате Австралии. Невероятный матч, чтобы выйти в четвертьфинал. Так что это то, что я наверняка запомню на всю свою жизнь. У меня нет слов, я дрожу от счастья», — сказал Рублев.

На счету 25-летнего россиянина 22 эйса, 4 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13, а также он смог отыграть 2 матчбола в пятом сете.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Australian Open
Андрей Рублев
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