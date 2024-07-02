Рублев — о том, что избил себя ракеткой в матче с Комесаньей: «В тот момент я просто не мог больше терпеть»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свой эмоциональный срыв по ходу матча с Франсиско Комесаньей в первом круге Уимблдона-2024.

26-летний спортсмен разбил себе ракеткой колено после проигранной подачи в третьем сете.

«Я бы не стал этого делать, если бы мог ударить ракеткой по корту. Но нам не разрешается бить ими по траве. Не знаю... В тот момент я просто не мог больше терпеть. Мне нужно было выплеснуть эмоции», — сказал Рублев на пресс-конференции.

При этом теннисист поблагодарил болельщиков за сочувствие и отметил, что не стоит переживать за него из-за данного инцидента.

В прошлом году Рублев дошел до четвертьфинала Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Дальше этой стадии спортсмен никогда не проходил на турнирах «Больших шлемов».