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Рублев — о поражении Синнеру: «Все розыгрыши были тяжелые, Янник отыграл офигенно»

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера на Australian Open. Он проиграл со счетом 4:6, 6:7(5), 3:6 и на тай-брейке упустил преимущество 5:1.

«Я думаю, если вы посмотрите тай-брейк, то там не было ни психологически, ни физически ничего... Были все тяжелые розыгрыши, где он отыграл офигенно. И я тоже играл хорошо, просто в одном моменте не так агрессивно сыграл, в другом, когда побежал, чуть-чуть подвернул ногу и не успел так быстро вернуться», — рассказал Рублев после матча.

Он также отметил, что Синнер был хорош во всем и является одним из лучших теннисистов в мире.

Рублев в 10-й раз не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала Australian Open Синнер сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Андрей Рублев
Янник Синнер
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