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7 июля 2025, 05:24

Рублев: «Если смогу удерживать игру на таком уровне, что-то хорошее обязательно произойдет»

Сергей Разин
корреспондент

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение в четвертом круге Уимблдона от испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6).

«Мой уровень игры — вот он, все зависит от деталей. Я даже не помню, когда последний раз играл на таком уровне. Может, в Мадриде, в прошлом году. Если я смогу его удерживать, что-то хорошее обязательно произойдет. Не знаю, что случилось, что именно на этой неделе я снова вышел на такой уровень. Может, дело в улучшенной ментальности или более правильных мыслях», — приводит слова Рублева Punto de Break.

В 1/4 финала Уимблдона сыграет только один россиянин — Карен Хачанов. Алькарас на этой стадии встретится с британцем Кэмероном Норри.

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Уимблдон
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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