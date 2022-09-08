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Рублев проиграл все шесть четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале турнира US Open.

11-я ракетка мира проиграл своей шестой четвертьфинальный матч на турнирах «Большого шлема». Таким образом, Рублев ни разу не пробивался в полуфинал.

В 2017 году в 1/4 финала US Open он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю. Спустя три года на этом турнире он проиграл в трех сетах Даниилу Медведеву, а на Roland Garros — Стефаносу Циципасу.

В 2021 году Рублев вновь проиграл Медведеву на Australian Open, а в 2022 году на Roland Garros — Марину Чиличу.

Теннис
US Open
Андрей Рублев
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