Рублев проиграл все шесть четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема»

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале турнира US Open.

11-я ракетка мира проиграл своей шестой четвертьфинальный матч на турнирах «Большого шлема». Таким образом, Рублев ни разу не пробивался в полуфинал.

В 2017 году в 1/4 финала US Open он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю. Спустя три года на этом турнире он проиграл в трех сетах Даниилу Медведеву, а на Roland Garros — Стефаносу Циципасу.

В 2021 году Рублев вновь проиграл Медведеву на Australian Open, а в 2022 году на Roland Garros — Марину Чиличу.